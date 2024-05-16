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Haberler Fotohaber AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:25

AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor. Mayıs ayında düzenlenecek açıköğretim sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Dönem sonu sınavı giriş belgesi anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri öğrenmek isteyen adaylar ''Bahar dönemi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF final sınav tarihleri...

AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. 2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları Mayıs ayında düzenlenecek. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte AÖF dönem sonu sınav tarihleri ve final sınav yerleri gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği üzere bahar dönemi final sınavları not ortalamasına %70 etki ediyor. Peki, Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…

AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dönem sonu sınavları not ortalamasına %70 etki edecek.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

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AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav yerleri Anadou Üniversitesi'nin http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak.

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav yerlerinin sınavlardan bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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