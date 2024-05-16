AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. 2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları Mayıs ayında düzenlenecek. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte AÖF dönem sonu sınav tarihleri ve final sınav yerleri gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği üzere bahar dönemi final sınavları not ortalamasına %70 etki ediyor. Peki, Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…