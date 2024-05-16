Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:25
AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi 2024 sorgulama: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?
2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor. Mayıs ayında düzenlenecek açıköğretim sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Dönem sonu sınavı giriş belgesi anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri öğrenmek isteyen adaylar ''Bahar dönemi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF final sınav tarihleri...