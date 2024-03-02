AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
09:27
2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları için çok kısa bir süre kaldı. Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler açıköğretim sınavlarına katılabilmek için AÖF sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Söz konusu sınavın giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Böylece adaylar sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri öğrenecek. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri...