AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversitelerin açıköğretim fakültelerinden mezun olmak isteyen öğrenciler için bahar dönemi bir süre önce başlamıştı. Şimdi sırada ara sınavlar var. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala AÖF ara sınav tarihleri ve vize sınav yerleri gündemdeki yerini aldı. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…