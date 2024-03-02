Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:27

AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları için çok kısa bir süre kaldı. Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler açıköğretim sınavlarına katılabilmek için AÖF sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Söz konusu sınavın giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Böylece adaylar sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri öğrenecek. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri...

AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversitelerin açıköğretim fakültelerinden mezun olmak isteyen öğrenciler için bahar dönemi bir süre önce başlamıştı. Şimdi sırada ara sınavlar var. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala AÖF ara sınav tarihleri ve vize sınav yerleri gündemdeki yerini aldı. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…

AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2023-2024 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sınavlar not ortalamasına %70 etki edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Vize sınavı: 23-24 Mart

Final sınavı: 25-26 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024

AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları Mart ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF SINAV GİRİŞ BELEGELERİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

SON DAKİKA