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Haberler Fotohaber AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:57

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman, nereden alınır? İşte, AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi 2023-2024 yılı akademik takvimi yayımlandı. İşleyen takvime göre AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Vize-ara sınavlar Mart ayında yapılacak. Hal böyle olunca mart ayının ortasına doğru gelirken AÖF sınav yerleri sorgulama işlemleri hız kazandı. Sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi resmi sitesinde aday işlemleri panelinden erişilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman, nereden alınır? İşte detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

2023-2024 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sınavlar not ortalamasına %70 etki edecek.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Vize sınavı: 23-24 Mart

Final sınavı: 25-26 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları Mart ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELEGELERİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

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