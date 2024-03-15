Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:57
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman, nereden alınır? İşte, AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.