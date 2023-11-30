AÖF sınav giriş belgesi tıkla sorgula ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan binlerce öğrenci 2023 AÖF sınav yerler için geri sayıma geçmiş durumda. Yeni eğitim öğretim yılının ilk sınavı Aralık ayında yapılacak. Sayılı günler kalırken öğrenciler yoğun olarak internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Bu kapsamda ''AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları ise 20-21 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak. İşte AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…