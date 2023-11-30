AÖF sınav giriş belgesi tıkla sorgula ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2023 AÖF sınav yerleri sorgulama işlemlerine başladı. Takvime göre güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav öncesinde giriş belgeleri üniversitenin öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açılacak. Geri sayım devam ederken "2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Sınavlara kısa bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...