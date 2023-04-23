Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:59

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören adaylar AÖF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. 8-9 Nisan ve ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlara katılım gösterenler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. Online gerçekleşen vize sınavlarının ardından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri sonuçları bekleniyor. Peki 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgulama sayfası