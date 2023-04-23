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Haberler Fotohaber AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:59

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören adaylar AÖF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. 8-9 Nisan ve ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlara katılım gösterenler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. Online gerçekleşen vize sınavlarının ardından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri sonuçları bekleniyor. Peki 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgulama sayfası

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Üniversite yapılan değerlendirme sonrası AÖF vize sonuçlarını 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden erişime açacak. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgula
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