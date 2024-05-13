AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.

AÖF ara sınav sonuçları güz dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.