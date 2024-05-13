Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:01
AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final takvimi belli oldu. Vize sınavları Mart ayında tamamlanan sınavın sonuçları Nisan ayında duyurulmuştu. Dönem sonu sınavları için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar AÖF sınav giriş belgesi sorgulamalarına başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak?