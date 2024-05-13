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Haberler Fotohaber AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:01

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final takvimi belli oldu. Vize sınavları Mart ayında tamamlanan sınavın sonuçları Nisan ayında duyurulmuştu. Dönem sonu sınavları için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar AÖF sınav giriş belgesi sorgulamalarına başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi belli oldu. Final sınavları için geri sayıma başlayan adaylar, sınav giriş belgesi yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayında gerçekleşecek olan sınavlar için gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar!

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.

AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. AÖF sınav yerlerinin sınavlardan bir hafta önce açıklanması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2024

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.

AÖF ara sınav sonuçları güz dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

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