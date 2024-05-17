AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 Eğitim yılının AÖF sınav tarihleri belli oldu. AÖF Güz Dönemi sınavlarının ardından AÖF Bahar Dönemi final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Sınavların yaklaşmasıyla birlikte AÖF sınav yerleri de gündeme geldi. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2024 AÖF sınav tarihleri