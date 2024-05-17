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Haberler Fotohaber AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:41

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş yerleri araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) 2. dönem final sınavlarına kısa bir süre kala "AÖF giriş belgesi" sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Final sonu sınavlarıyla dönemi bitirecek öğrencilerin başarı durumu bahar dönemi finallerinden sonra belli olacak. Peki, AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav yerleri sorgulama

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 Eğitim yılının AÖF sınav tarihleri belli oldu. AÖF Güz Dönemi sınavlarının ardından AÖF Bahar Dönemi final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Sınavların yaklaşmasıyla birlikte AÖF sınav yerleri de gündeme geldi. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2024 AÖF sınav tarihleri

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024 TAKVİMİ
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

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