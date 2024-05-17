Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:41
AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav giriş yerleri araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) 2. dönem final sınavlarına kısa bir süre kala "AÖF giriş belgesi" sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Final sonu sınavlarıyla dönemi bitirecek öğrencilerin başarı durumu bahar dönemi finallerinden sonra belli olacak. Peki, AÖF Bahar Dönemi finalleri için sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav yerleri sorgulama