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Haberler Fotohaber AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:22

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde farklı bir bölüm okumak isteyenler için ikinci üniversite kayıt takvimi açıklandı. Öğrenciler ve mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde YKS'ye girmeden başvuru yapabilecek. Peki, AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

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AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları için başvuru tarihleri ve kayıt koşulları belli oldu. Anadolu Üniversitesinin çevrim içi sistemi üzerinden yürütülecek işlemlerde adayların öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te güncel olması gerekecek.

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.

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AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Çevrimiçi Başvuru Sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

Kayıt işlemi sırasında şu adımlar izlenecek:

  • Çevrimiçi başvuru sistemine e-Devlet bilgileriyle giriş yapılacak.
  • "İkinci Üniversite" kayıt türü seçilecek.
  • YÖKSİS'te bulunan öğrenim bilgileri kontrol edilecek.
  • Kayıt yaptırılmak istenen ön lisans veya lisans programı seçilecek.
  • Başvuru bilgileri onaylanacak.
  • Belirlenen öğretim gideri ödenecek.
  • Ödeme sonrasında kayıt durumunun onaylanıp onaylanmadığı sistemden kontrol edilecek.

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AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir yükseköğretim kurumunun örgün veya uzaktan eğitim programında öğrenim görenler ile bu programlardan mezun olanlar, ikinci üniversite kapsamında başvuru yapabilecek.

Başvuru koşulları şöyle:

  • Lisans öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarından farklı olmak şartıyla ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
  • Ön lisans öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarından farklı bir ön lisans programını seçebilecek.
  • Ön lisans öğrencileri ve mezunları lisans programlarına başvuramayacak.
  • Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan T.C. vatandaşlarından YÖK denklik belgesi istenecek.
  • Herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve mezun olmayanlar başvuru yapamayacak.
  • Merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim sisteminde öğrenimine devam eden öğrenciler ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıramayacak.
AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları

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