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AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:22
AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 başvuru tarihleri ve kayıt şartları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde farklı bir bölüm okumak isteyenler için ikinci üniversite kayıt takvimi açıklandı. Öğrenciler ve mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde YKS'ye girmeden başvuru yapabilecek. Peki, AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?