Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:20

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşti. AÖF final sınavı toplam 3 oturumda tamamlandı. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Dönem sonu sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 70 olarak belirlenmiştir. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlenen AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bu noktada üç oturumlu AÖF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlandı.

AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapıldı.

Sınavda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek.

Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

SON DAKİKA