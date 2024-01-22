AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlenen AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bu noktada üç oturumlu AÖF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.