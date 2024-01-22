Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:20
AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2023-2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşti. AÖF final sınavı toplam 3 oturumda tamamlandı. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Dönem sonu sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 70 olarak belirlenmiştir. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...