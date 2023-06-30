AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Dersleri geçmek için yeterli puanı elde edemeyen binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve sınav takvimi için araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav tarihi üniversite tarafından yayımlanan duyuru ile belli oldu. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…