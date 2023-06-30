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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:12

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Dersleri geçmek için yeterli puanı elde edemeyen binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve sınav takvimi için araştırmalarına başladı. Bu noktada ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav tarihi üniversite tarafından yayımlanan duyuru ile belli oldu. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan duyuru ile netlik kazandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerden notları düşük olanlar, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖF yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek. Kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak ve toplam beş gün sürecek. İşte, kayıt süreci ve sınavlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.

Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

AÖF DERS SEÇME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir. Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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