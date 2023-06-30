AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ücreti ve sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan duyuru ile netlik kazandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerden notları düşük olanlar, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖF yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek. Kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak ve toplam beş gün sürecek. İşte, kayıt süreci ve sınavlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar…