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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 14:39

AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu kaydını tamamlayan öğrenciler için sınav hazırlıkları sürüyor. AÖF yaz okulu sınav tarihi akademik takvimle netleşirken öğrenciler, sınav merkezi ve oturum bilgilerinin yer alacağı giriş belgesine odaklandı. Peki, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihine ilişkin bilgiler…

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AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF yaz okulunda seçtikleri derslerden sınava girecek öğrencilerin hazırlıklarını akademik takvime göre tamamlaması gerekiyor. Sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgileri kişiye özel giriş belgesinde yer alacak. Öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol ederek gerekli kimlik evraklarını hazır bulundurması gerekecek.

AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi 2025-2026 öğretim yılı AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Yaz okulu dönemi 29 Haziran'da başladı ve sınavın gerçekleştirileceği 22 Ağustos'ta tamamlanacak.

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AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılıyor. Buna göre öğrenciler belgelerini sınav öncesinde öğrenci sistemine giriş yaparak görüntüleyebilecek.

Giriş belgesinde öğrencinin sınava katılacağı il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saat bilgileri bulunacak. Öğrencilerin belgede belirtilen yer ve oturum dışında sınava girmesine izin verilmeyecek.

AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAV BİNA TERCİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavına katılacak öğrencilerin bina tercihlerini 14-16 Temmuz 2026 tarihlerinde yapabileceğini duyurdu. İşlemler, 16 Temmuz saat 23.59'a kadar Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlanabilecek. Öğrenciler, seçtikleri sınav merkezi içinde yer alan binaları öncelik sırasına koyabilecek. Kesin sınav binası, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgesinde açıklanacak.

YAZ OKULU SINAVI BİNA TERCİHİ İŞLEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi akademik takviminde yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı güne ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor. Sonuçların değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilerin üniversitenin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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