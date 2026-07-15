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AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 14:39
AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu kaydını tamamlayan öğrenciler için sınav hazırlıkları sürüyor. AÖF yaz okulu sınav tarihi akademik takvimle netleşirken öğrenciler, sınav merkezi ve oturum bilgilerinin yer alacağı giriş belgesine odaklandı. Peki, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihine ilişkin bilgiler…