AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF yaz okulunda seçtikleri derslerden sınava girecek öğrencilerin hazırlıklarını akademik takvime göre tamamlaması gerekiyor. Sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgileri kişiye özel giriş belgesinde yer alacak. Öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol ederek gerekli kimlik evraklarını hazır bulundurması gerekecek.