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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:37
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler sınav takvimine odaklandı. Ders seçimi ve ödeme işlemleri için belirlenen süre, üniversitenin son duyurusuyla uzatılmıştı. Yaz okulunda alınabilecek ders sayısı ile sınavda sorumlu olunacak içerikler de kılavuzda açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? İşte, 2026 takvimi…