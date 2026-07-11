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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:37

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler sınav takvimine odaklandı. Ders seçimi ve ödeme işlemleri için belirlenen süre, üniversitenin son duyurusuyla uzatılmıştı. Yaz okulunda alınabilecek ders sayısı ile sınavda sorumlu olunacak içerikler de kılavuzda açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? İşte, 2026 takvimi…

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu süreci devam ediyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, seçtikleri derslere ait dijital materyaller üzerinden sınava hazırlanacak. Üniversitenin yayımladığı takvimde yaz okulu sınavının uygulanacağı tarih duyuruldu. Ders seçimi, kayıt kontrolü ve sınav kapsamına ilişkin kurallar da öğrencilerle paylaşıldı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2025-2026 öğretim yılı sınav takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?

AÖF yaz okulu kayıt ve ders seçimi işlemleri ilk olarak 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi daha sonra kayıt süresini 6 Temmuz 2026 saat 22.00'ye kadar uzattı.

Buna göre 2025-2026 öğretim yılı Türkiye programları için yaz okulu kayıtları sona erdi. İşlemler, Öğrenci Bilgi Sistemi içerisinde bulunan "Ders Ekle-Sil İşlemleri" bağlantısından yapıldı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz duyurulmadı. Belgelerin sınavdan önce Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgileri giriş belgesinde yer alacak. Öğrencilerin sınav yaklaşırken üniversitenin resmî duyurularını ve Öğrenci Bilgi Sistemi'ni kontrol etmesi gerekiyor.

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