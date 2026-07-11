AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, kayıtlar sona erdi mi? 2026 sınav tarihi ve kayıt takvimi

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?

AÖF yaz okulu kayıt ve ders seçimi işlemleri ilk olarak 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi daha sonra kayıt süresini 6 Temmuz 2026 saat 22.00'ye kadar uzattı.

Buna göre 2025-2026 öğretim yılı Türkiye programları için yaz okulu kayıtları sona erdi. İşlemler, Öğrenci Bilgi Sistemi içerisinde bulunan "Ders Ekle-Sil İşlemleri" bağlantısından yapıldı.