AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için üçüncü dönem sınav süreci başladı. AÖL 3. dönem sınavı, basılı evrakla yapılacak yazılı sınav ve randevuya bağlı e-Sınav uygulaması olmak üzere iki farklı takvimle yürütülecek. AÖL 3. dönem sınavı için adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava katılması gerekecek.