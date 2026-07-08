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AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:38
AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı üçüncü dönem sınavları için takvim netleşti. AÖL 3. dönem sınavı kapsamında yüz yüze yazılı sınava katılacak öğrenciler ile e-Sınav randevusu alan adaylar farklı uygulama takvimine göre işlem yapacak. Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB tarafından açıklanan 3. dönem sınav takvimi…