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Haberler Fotohaber AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:38

AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı üçüncü dönem sınavları için takvim netleşti. AÖL 3. dönem sınavı kapsamında yüz yüze yazılı sınava katılacak öğrenciler ile e-Sınav randevusu alan adaylar farklı uygulama takvimine göre işlem yapacak. Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB tarafından açıklanan 3. dönem sınav takvimi…

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AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için üçüncü dönem sınav süreci başladı. AÖL 3. dönem sınavı, basılı evrakla yapılacak yazılı sınav ve randevuya bağlı e-Sınav uygulaması olmak üzere iki farklı takvimle yürütülecek. AÖL 3. dönem sınavı için adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava katılması gerekecek.

AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavı 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınav, basılı evrakla okullarda yüz yüze uygulanacak.

AÖL 3. dönem yazılı sınav oturumları şöyle olacak:

  • 1. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, saat 10.00
  • 2. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi, saat 14.00
  • 3. oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar, saat 10.00

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AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 3. DÖNEM E-SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem e-Sınavları, randevu alan öğrenciler için 1 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. MEB'in açıklamasına göre 9 veya daha az sayıda dersi olan öğrenciler, e-Sınav randevusu alarak e-Sınava katılmak zorunda olacak.

AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Basılı evrakla yapılacak AÖL 3. dönem yazılı sınavı için sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren alınabilecek. Adaylar, öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

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AÖL 3. Dönem sınavı için geri sayım başladı! AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuç bilgilerini öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

e-Sınav uygulamasına katılan öğrenciler için de sonuç tarihi MEB duyurularında 7 Ağustos 2026 olarak yer aldı.

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