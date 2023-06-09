AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

Lise öğrenim hayatlarına açıktan devam etmeyi tercih eden Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin AÖL kayıt yenileme işlemleri 28 Haziran'a kadar sürecek. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin sınavlara girme hakkının bulunmadığı bilinirken öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı sorgulamaya başladı. Açıktan öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler Açık Lise sınav takvimi yayınlandı mı merak ediyor. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, yanıtı….