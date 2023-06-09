Giriş Tarihi: 09.06.2023 21:15
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
21:15
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...
AÖL 3. Dönem kayıtları sürüyor. Kayıt yaptıran öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavlarına girebilmeye hak kazanırken kayıt yaptırmayanlar giremeyecek. 23 Haziran tarihine kadar kayıt yenileme işlemleri sürerken öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte başlayacak sorusuna cevap arıyor. Lise eğitimine açıktan devam etmeyi tercih eden binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Açık Lise sınav tarihleri için MEB son dakika açıklamalarına kulak kesildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, yanıtı…