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Haberler Fotohaber AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 21:15

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

AÖL 3. Dönem kayıtları sürüyor. Kayıt yaptıran öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavlarına girebilmeye hak kazanırken kayıt yaptırmayanlar giremeyecek. 23 Haziran tarihine kadar kayıt yenileme işlemleri sürerken öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte başlayacak sorusuna cevap arıyor. Lise eğitimine açıktan devam etmeyi tercih eden binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Açık Lise sınav tarihleri için MEB son dakika açıklamalarına kulak kesildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, yanıtı…

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

Lise öğrenim hayatlarına açıktan devam etmeyi tercih eden Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin AÖL kayıt yenileme işlemleri 28 Haziran'a kadar sürecek. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin sınavlara girme hakkının bulunmadığı bilinirken öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı sorgulamaya başladı. Açıktan öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler Açık Lise sınav takvimi yayınlandı mı merak ediyor. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, yanıtı….

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI|| AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi...

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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