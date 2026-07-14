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Haberler Fotohaber AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:04

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılının üçüncü dönem sınav süreci başlıyor. Yazılı oturumlara katılacak öğrencilerin bina ve salon bilgilerinin yer aldığı belgeler erişime açılırken sınav günü uygulanacak kurallar da duyuruldu. Oturum saatleri, giriş belgesi işlemleri ve sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar MEB tarafından paylaşıldı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, sınava ilişkin ayrıntılar…

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AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

AÖL üçüncü dönem sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, sınava katılacakları adresi ve oturum bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan fotoğraflı giriş belgesi, öğrencilere sınav merkezi ve salon bilgilerini gösterecek. Oturumlara katılım için gerekli belgeler ile sınav binasında uygulanacak kurallar da açıklanan takvimde yer aldı.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum hâlinde yapılacak. Sınavların oturum programı şöyle:

  • 1. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi saat 10.00
  • 2. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi saat 14.00
  • 3. oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar saat 10.00

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AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

2026 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL 3. dönem yazılı sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı. Öğrenciler, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ne öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" bölümü açılacak. Fotoğraflı belgenin çıktısı alınarak sınav günü öğrencinin yanında bulundurulacak.

2026 AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

AÖL SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

Açık öğretim liselerinin sınavları üç oturum hâlinde gerçekleştirilecek ve adaylara her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Her ders için dört seçenekli 10 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler oturuma kabul edilecek ancak ek süre verilmeyecek. Başlangıç saatinden 15 dakika sonra gelenler ise sınava alınmayacak.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL üçüncü dönem yazılı sınavlarının soru ve cevap anahtarları 23 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanacak. Sınav sonuçları ise 7 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

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