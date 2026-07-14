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AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:04
AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılının üçüncü dönem sınav süreci başlıyor. Yazılı oturumlara katılacak öğrencilerin bina ve salon bilgilerinin yer aldığı belgeler erişime açılırken sınav günü uygulanacak kurallar da duyuruldu. Oturum saatleri, giriş belgesi işlemleri ve sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar MEB tarafından paylaşıldı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, sınava ilişkin ayrıntılar…