AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri

AÖL SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

Açık öğretim liselerinin sınavları üç oturum hâlinde gerçekleştirilecek ve adaylara her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Her ders için dört seçenekli 10 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler oturuma kabul edilecek ancak ek süre verilmeyecek. Başlangıç saatinden 15 dakika sonra gelenler ise sınava alınmayacak.