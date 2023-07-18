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Haberler Fotohaber AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ
Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 07:41

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Açık Öğretim Liseleri'nin 3. döneminde yapılacak sınavlar için beklenen tarih geldi. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları bugün itibariyle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açık lise sınavında öğrenciler "AÖL Sınav Giriş Ekranı 2023, AÖL 2. dönem açık lise sınavları tarihleri ve AÖL Öğrenci Girişi" hakkında sabahın erken saatlerinden itibaren araştırmalar yapıyor. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. İşte, 2023 AÖL 2. dönem AÖK sınav giriş ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 yılı 3. dönem sınavları bu yıl online olarak gerçekleşecek. Online sınavlar Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi AÖK giriş ekranı üzerinden bugün saat 09.30'da başladı. Peki, 2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte, 2023 AÖL 3. dönem AÖK sınav giriş ekranı!

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.

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AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI BAŞLADI!

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

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