Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 07:41

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri- AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Açık Öğretim Liseleri'nin 3. döneminde yapılacak sınavlar için beklenen tarih geldi. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları bugün itibariyle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açık lise sınavında öğrenciler "AÖL Sınav Giriş Ekranı 2023, AÖL 2. dönem açık lise sınavları tarihleri ve AÖL Öğrenci Girişi" hakkında sabahın erken saatlerinden itibaren araştırmalar yapıyor. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. İşte, 2023 AÖL 2. dönem AÖK sınav giriş ekranı...