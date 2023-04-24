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Haberler Fotohaber AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:26

AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı ile süreç bugün başlıyor. Açık lise öğrencileri bugün çevrimiçi ortamdan sınavlara belirlenen tarihlerde giriş sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 24 Nisan 2023 Bugün başlayacak olan sınav süreci 30 Nisan tarihinde ise sona erecek. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlara online olarak katılım sağlayacak. Peki, AÖL sınav girişi nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte MEB Açık lise 2023 AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı ve detaylar.

AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

AÖL sınavları bugün başlıyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler bugün itibarıyla AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınavlara çevrimiçi ortamdan katılım sağlıyor. Bu noktada ise merak edilen konulardan biri ise "2023 AÖL sınav girişi nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?" soruları oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre; 24-30 Nisan 2023 tarihleri aralığında öğrenciler sisteme girebilecek. Peki, süreç ne zaman bitiyor, sisteme giriş nasıl yapılır? İşte MEB AÖK AÖL sınav giriş ekranı ile sınav sürecine dair merak edilen tüm detaylar.

AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başladı.

30 Nisan 2023 tarihinde ise saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.

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AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır..

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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