Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:26

AÖL sınav giriş ekranı: Açık lise 2023 MEB AÖK AÖL 2. dönem sınav girişi nasıl yapılır, sistem ne zaman kapanıyor?

AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı ile süreç bugün başlıyor. Açık lise öğrencileri bugün çevrimiçi ortamdan sınavlara belirlenen tarihlerde giriş sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 24 Nisan 2023 Bugün başlayacak olan sınav süreci 30 Nisan tarihinde ise sona erecek. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlara online olarak katılım sağlayacak. Peki, AÖL sınav girişi nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte MEB Açık lise 2023 AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı ve detaylar.