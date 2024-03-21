AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze gerçekleştirilen 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 16-17 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçları bilgisini AÖK Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.