Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
08:48
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan adaylar, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.