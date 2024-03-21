Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:48

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan adaylar, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze gerçekleştirilen 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 16-17 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçları bilgisini AÖK Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

2023-2024 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları (Lise) 2. Dönem sınavları, 16-17 Mart 2024 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Açık öğretim liselerinde kayıtlı toplam 625.703 öğrenciye yönelik yapılan sınavın her bir oturumu için adaylara 100 (yüz) dakika süre verildi.

Sınavda her bir dersten 11 soru olmak üzere 138 dersten toplamda 1518 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti.

Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

SON DAKİKA