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Haberler Fotohaber AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI
Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 14:11

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

2023-2024 Açık lise sınavları (AÖL), 16-17 Mart tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından ise, 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ile birlikte 'AÖL sonuçları sorgulama ekranı' araştırılıyor. Öte yandan, MEB AÖL soru ve cevaplarının 21 Mart tarihinde açıklanacağını duyurdu. İşte 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından üç oturumda düzenlenen AÖL sınavları sona erdi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

AÖL 2. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav soruları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

AÖL PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023-2024

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

  • Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı: 23-24 Aralık 2024
  • Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı: 16-17 Mart 2024
  • Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı: 20-21 Temmuz 2024
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