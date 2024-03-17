AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından üç oturumda düzenlenen AÖL sınavları sona erdi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı