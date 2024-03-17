Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
14:11
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI
2023-2024 Açık lise sınavları (AÖL), 16-17 Mart tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından ise, 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ile birlikte 'AÖL sonuçları sorgulama ekranı' araştırılıyor. Öte yandan, MEB AÖL soru ve cevaplarının 21 Mart tarihinde açıklanacağını duyurdu. İşte 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı