Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
07:20
AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Lise eğitimi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen binlerce aday dönem içi sınavlarına girdi. MEB değerlendirmesi sonrası Açık Öğretim Lisesi sonuçları MEB.gov.tr üzerinden erişime açılacak. AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. Sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı