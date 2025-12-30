AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.