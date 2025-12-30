Türkiye'nin en iyi haber sitesi
AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların duyurulacağı tarih merak edilirken, adaylar MEB AÖL sonuç sorgulama ekranı üzerinden yapılacak resmî açıklamaları yakından izliyor.Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi kapsamında düzenlenen AÖL sınavlarının ardından, sınava katılan milyonlarca öğrenci sonuç sürecine odaklandı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı ve nasıl sorgulanacağı merak edilirken, tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı resmî duyurulara çevrilmiş durumda.Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

