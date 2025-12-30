Haberler
Fotohaber
AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:40
AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların duyurulacağı tarih merak edilirken, adaylar MEB AÖL sonuç sorgulama ekranı üzerinden yapılacak resmî açıklamaları yakından izliyor.Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?