Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:36

AÖL 3. dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı! MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 ne zaman sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı açık lise sınavları için gerekli duyuruda bulundu. Böylece sınavları ne zaman ve nasıl yapılacağı öğrenildi. Yayımlanan takvimde sınavların online yapılacağı belirtildi. Bu noktada AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. 3önem sınav tarihi 2023!