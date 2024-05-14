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Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 11:48

AÇIK LİSE AÖL sınav tarihleri 2024: MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için aynı eğitim öğretim yılı içinde toplam üç sınav düzenliyor. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da başladı ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Kayıt süreci devam ederken sınavların ne zaman yapılacağı ve giriş belgeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB açıklaması ile belli oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÇIK LİSE AÖL sınav tarihleri 2024: MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak 2024 sorusu yanıt aramaya başladı. 19 Nisan'da başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Takvime göre, kayıt yenileme süreci 20 Mayıs'ta sona erecek. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, kayıt işlemlerinin ardından 3. dönem sınavlarında ter dökecek. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrencilere her dersten 20 soru sorulacak olup 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olarak belirlendi. Peki, 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, MEB takvimi ile 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri…

AÇIK LİSE AÖL sınav tarihleri 2024: MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 19 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 20 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

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AÇIK LİSE AÖL sınav tarihleri 2024: MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

AÖL kayıt yenileme başvuruları, https://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak. Sınav katılım ücreti 250 TL'dir.

Öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

AÇIK LİSE AÖL sınav tarihleri 2024: MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ''SİLİK'' duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK LİSE AÖL sınav tarihleri 2024: MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi belli oldu.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanacak.

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