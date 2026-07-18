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AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 07:56
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:02
AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak binlerce öğrenci, oturum saatleri ile sınav süresi ve soru sayısını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre üç oturum halinde uygulanacak sınavlarda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, her oturum kaç soru ve kaç dakika sürecek?