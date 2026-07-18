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Haberler Fotohaber AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:02

AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak binlerce öğrenci, oturum saatleri ile sınav süresi ve soru sayısını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre üç oturum halinde uygulanacak sınavlarda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, her oturum kaç soru ve kaç dakika sürecek?

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AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?

2026 AÖL sınavları öncesinde adaylar sınav günü uygulanacak oturum saatleri ve sınav kurallarına odaklandı. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen öğrenciler, her oturumun başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayısı ve sınav süresine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. İşte 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi, oturum saatleri ve sınav uygulamasına dair merak edilen bilgiler.

AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?

2026 AÖL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimine göre sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

  • 1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 10.00
  • 2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 14.00
  • 3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar - Saat 10.00

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AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?

AÖL SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

AÖL sınavlarının ilk oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturumu aynı gün saat 14.00'te, üçüncü ve son oturumu ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Her oturumda 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve sorular 4 seçenekli olacak. Buna göre;

  • 1. Oturum: 10.00 - 11.40
  • 2. Oturum: 14.00 - 15.40
  • 3. Oturum: 10.00 - 11.40

Adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 AÖL sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını MEB Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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