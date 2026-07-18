AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Açık lise sınavları kaç soru ve kaç dakika?

2026 AÖL sınavları öncesinde adaylar sınav günü uygulanacak oturum saatleri ve sınav kurallarına odaklandı. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen öğrenciler, her oturumun başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayısı ve sınav süresine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. İşte 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi, oturum saatleri ve sınav uygulamasına dair merak edilen bilgiler.