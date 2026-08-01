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Giriş Tarihi: 01.08.2026 13:25

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem yazılı sınavlarının tamamlanması ve e-Sınav sürecinde son günlere girilmesiyle sonuç tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler, sınav puanları ile kredi ve mezuniyet durumlarının görüntüleneceği ekranın açılmasını bekliyor. Peki, MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının üçüncü dönem sınav süreci tamamlanmak üzere. Yazılı oturumlara ve e-Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinin ardından bilgilerini AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin henüz ayrıca bir duyuru yapılmadı.

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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Sistem üzerinden sınav puanları, başarılı olunan dersler, toplam kredi ve öğrencilik durumuna ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.

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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

AÖL 3. dönem yazılı sınavları üç oturum halinde gerçekleştirildi:

  • 1. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi saat 10.00
  • 2. oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi saat 14.00
  • 3. oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar saat 10.00

e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınavlar ise 1 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenleniyor.

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