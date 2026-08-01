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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 13:25
AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem yazılı sınavlarının tamamlanması ve e-Sınav sürecinde son günlere girilmesiyle sonuç tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler, sınav puanları ile kredi ve mezuniyet durumlarının görüntüleneceği ekranın açılmasını bekliyor. Peki, MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?