AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: MEB Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin henüz ayrıca bir duyuru yapılmadı.