1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
20:02
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama için geri sayım başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. 1. Dönem Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı gibi sorular öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Ortaöğretimi açıktan tamamlayan adaylar aldıkları puana göre 2. döneme hazırlanacak. Peki; MEB AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte, ayrıntılar...