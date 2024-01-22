Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 20:02

1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama için geri sayım başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. 1. Dönem Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı gibi sorular öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Ortaöğretimi açıktan tamamlayan adaylar aldıkları puana göre 2. döneme hazırlanacak. Peki; MEB AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte, ayrıntılar...

1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları Aralık ayında gerçekleşen sınavlardan bu yana yanıt arıyor. https://aol.meb.gov.tr/ öğrenci bilgi sistemi ekranında beklenen sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. İşte; MEB ile 2023-2024 AÖL sonuçları sorgulama sayfası...

1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

1. DÖNEM AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI

MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler bu kez AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

1. DÖNEM AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

SON DAKİKA