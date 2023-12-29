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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:11

AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 1. Dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2023 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

Aralık ayının son günlerine girilmesiyle birlikte AÖL sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Bu noktada binlerce katılımcı, 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Açık lise sınav sonuçları MEB tarafından ilan edilecek olup adaylar sonuç bilgilerini AÖK Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2023 MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

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AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlandı.

1. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

3. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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