AÖL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:11
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 1. Dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2023 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı…