AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönemi 16-17 Mart tarihinde gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında doğru ve yanlışlarını tespit etmek için AÖL cevap anahtarına erişim sağlayacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?