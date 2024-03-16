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Haberler Fotohaber AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:54

AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL (Açık Öğretim Lise) soruları ve cevapları gündemde. 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşecek sınav için soru kitapçığı ve cevap anahtarı için araştırmalara başladı. İlk ve ikinci oturumu 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan sınavın, ikinci oturumu ise 17 Mart Pazar tarihinde gerçekleşecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL cevap anahtarı görüntüleme

AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönemi 16-17 Mart tarihinde gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında doğru ve yanlışlarını tespit etmek için AÖL cevap anahtarına erişim sağlayacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte gerçekleşiyor.

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AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuza göre; yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 Perşembe günü www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 2. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL 2024 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 SORGULAMA | MEB duyurdu! AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023-2024

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek.

Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

  • Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı: 23-24 Aralık 2024
  • Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı: 16-17 Mart 2024
  • Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı: 20-21 Temmuz 2024
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