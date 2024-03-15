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Haberler Fotohaber AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:52

AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. AÖL 2. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 16 Mart Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü düzenlenecek. Öğrencilere her dersten 11 soru yöneltilecek ve öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için minimum 45 puan alması gerekecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları 16-17 Mart tarihlerindeki sınavlarla birlikte gündeme geldi. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler açık lise diploması için üç oturumda yapılan açık lise sınavlarında ter dökecek. Sorular ve cevap anahtarı www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları sorgulama ekranı

AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

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AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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