AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları 16-17 Mart tarihlerindeki sınavlarla birlikte gündeme geldi. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler açık lise diploması için üç oturumda yapılan açık lise sınavlarında ter dökecek. Sorular ve cevap anahtarı www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları sorgulama ekranı