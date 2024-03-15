Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
14:52
AÖL SORULARI ve CEVAPLARI 2024 PDF: MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?
2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. AÖL 2. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 16 Mart Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü düzenlenecek. Öğrencilere her dersten 11 soru yöneltilecek ve öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için minimum 45 puan alması gerekecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.