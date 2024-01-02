APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu bugün itibariyle yanıt aramaya başladı. Ocak maaş zammı ile öğretmen, polis, ve daha birçok meslek dalının maaşları yeniden hesaplanacak. Bu noktada apartman görevlisi maaşlerı da artış gösterecek. Peki, yeni ve zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı apartman görevlisi maaşı 2024 tutarı…