APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:36
Apartman görevlisi maaş zammı 2024 yılının ilk yarısında merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memur zammı nihai sonuca ulaşacak ve bu noktada apartman görevlisi maaşı belli olacak. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'idi. Şimdi ise gözler yeni fiyatlara çevrildi. Peki, Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak? İşte, 2024 Apartman görevlisi maaşı!