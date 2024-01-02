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Haberler Fotohaber APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:36

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Apartman görevlisi maaş zammı 2024 yılının ilk yarısında merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memur zammı nihai sonuca ulaşacak ve bu noktada apartman görevlisi maaşı belli olacak. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'idi. Şimdi ise gözler yeni fiyatlara çevrildi. Peki, Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak? İşte, 2024 Apartman görevlisi maaşı!

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu bugün itibariyle yanıt aramaya başladı. Ocak maaş zammı ile öğretmen, polis, ve daha birçok meslek dalının maaşları yeniden hesaplanacak. Bu noktada apartman görevlisi maaşlerı da artış gösterecek. Peki, yeni ve zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı apartman görevlisi maaşı 2024 tutarı…

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

2023 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN YANSIMALARI

2023'ün ikinci yarısında asgari ücret, 11 bin 402 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Bu artış, apartman görevlisi ve kapıcı maaşlarında da gözle görülür bir güncelleme getirmişti. Sektör temsilcileri, bu rakamın 2023 yılı için sektördeki standart maaşı temsil ettiğini belirtiyorlar.

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APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

2024 ZAMMI BEKLENTİLERİ VE ETKİLERİ

2024 Ocak zammı sonrası kaymakam ne kadar, kaç tl olacak?

En düşük kapıcı-apartman görevlisi maaşı, Ocak 2024 memur maaş zammının açıklanmasının hemen ardından şekillenecek.

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2024 | Ocak zammı sonrası Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?
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