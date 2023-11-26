ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

Ara tatil kalkıyor mu sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ara tatil anketi yayınlamıştı. Bu anket sonrası ''Okullarda ara tatil kalkacak mı, Nisan tatili olacak mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Tekin, açıklamasında bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle ikinci ara tatilin olmayabileceğinin sinyalini verdi. Peki, ara tatil kalkıyor mu, ikinci ara tatil yapılacak mı? İşte yanıtı…