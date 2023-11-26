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Giriş Tarihi: 26.11.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 17:23

ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

Ara tatil kalkıyor mu sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ara tatil anketi yayınlamıştı. Bu anket sonrası ''Okullarda ara tatil kalkacak mı, Nisan tatili olacak mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Tekin, açıklamasında bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle ikinci ara tatilin olmayabileceğinin sinyalini verdi. Peki, ara tatil kalkıyor mu, ikinci ara tatil yapılacak mı? İşte yanıtı…

ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

Ara tatil kalkıyor mu son dakika gelişmeleri ile yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında bir süredir gündemde yer alan ara tatil konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ara tatil anketi ile ilgili bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyledi. Tekin, açıklamasında ikinci ara tatil ile ilgili de dikkat çeken ifadelere yer verdi. Peki; MEB okullarda ara tatil kalkacak mı, Nisan tatili olacak mı? İşte detaylar…

ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

ARA TATİL KALDIRILACAK MI? BAKAN TEKİN YANITLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde TRT Haber özel yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok." dedi.

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ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

Bakan Tekin'in konu ile ilgili tam açıklaması şu şekilde:

''Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor.

Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.

Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. Bir anket falan yapmıyoruz.

Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor.''

ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?

İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu." dedi.

ARA TATİL KALKIYOR MU? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama! MEB okullarda ara tatil kaldırılacak mı, Nisan tatili olacak mı?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. 11 Eylül 2023 tarihinde başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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