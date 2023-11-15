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Haberler Fotohaber Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi
Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 14:29

Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

Ara tatil uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin keyfini çıkarıyor. Bazı haber sitelerinde yer alan haberler sonrası tatilin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda okullarda son ders zili 10 Kasım'da çalmıştı. Peki; 2023 ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi ve detaylı bilgiler!

Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

Ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı ve okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar son çıkan iddialar sonrası hız kazandı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 10 Kasım tarihi itibarıyla ara tatile girdi. Bazı haber sitelerinde yayınlanan haberler sonrası ''Ara tatil uzatıldı mı?'' sorusu milyonlarca veli ve öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Öte yandan sömestr ve 2. ara tatil için de 2023-2024 dönemi MEB takvimi kontrol ediliyor. Peki; Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil son durum gelişmeleri…

Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

ARA TATİL UZATILDI MI?

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında tatil süresinin uzadığına dair paylaşımlar hızla yayıldı. İddiaya göre; 5 gün sürmesi planlanan ara tatile uzatma geldi. Hal böyle olunca ''Ara tatil uzatıldı mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı.

"Ara tatile uzatıldı" iddiası gerçeği yansıtmıyor.

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Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başladı ve 17 Kasım'da bitecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde 5 günlük tatil süresi 9 gün olacak.

Öğrenciler, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

ARA TATİL SONRASI BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

MEB çalışma takvimine göre 19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.

Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

1.dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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