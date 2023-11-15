Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

Ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı ve okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar son çıkan iddialar sonrası hız kazandı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 10 Kasım tarihi itibarıyla ara tatile girdi. Bazı haber sitelerinde yayınlanan haberler sonrası ''Ara tatil uzatıldı mı?'' sorusu milyonlarca veli ve öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Öte yandan sömestr ve 2. ara tatil için de 2023-2024 dönemi MEB takvimi kontrol ediliyor. Peki; Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil son durum gelişmeleri…