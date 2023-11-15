Ara tatil uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin keyfini çıkarıyor. Bazı haber sitelerinde yer alan haberler sonrası tatilin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda okullarda son ders zili 10 Kasım'da çalmıştı. Peki; 2023 ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi ve detaylı bilgiler!