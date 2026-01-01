Haberler
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ocak zammında son veri için gözler TÜİK'te
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:44
Milyonlarca emekli ve memurun gözü, 2025 yılının son enflasyon verisine çevrildi. Ocak 2026'da maaşlara yapılacak zam oranını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) takvimi netleşti. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkacağı bu son veri, aynı zamanda memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarında son düğümü çözecek. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte maaş artışlarını doğrudan etkileyecek olan kritik tarihe dair detaylar.