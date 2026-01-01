Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ocak zammında son veri için gözler TÜİK’te

Yeni yılın ilk günlerinde ekonomi gündeminin en önemli başlığı, TÜİK tarafından paylaşılacak olan enflasyon verileri olacak. 2025 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık verilerin ardından, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Bu veri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını kuruşu kuruşuna belirleyecek. İşte memur ve emekli zammı için geri sayım devam ederken enflasyon açıklanma tarihi ve beklenen rakamlar.