Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:44

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ocak zammında son veri için gözler TÜİK'te

Milyonlarca emekli ve memurun gözü, 2025 yılının son enflasyon verisine çevrildi. Ocak 2026'da maaşlara yapılacak zam oranını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) takvimi netleşti. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkacağı bu son veri, aynı zamanda memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarında son düğümü çözecek. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde? İşte maaş artışlarını doğrudan etkileyecek olan kritik tarihe dair detaylar.

Yeni yılın ilk günlerinde ekonomi gündeminin en önemli başlığı, TÜİK tarafından paylaşılacak olan enflasyon verileri olacak. 2025 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık verilerin ardından, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Bu veri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını kuruşu kuruşuna belirleyecek. İşte memur ve emekli zammı için geri sayım devam ederken enflasyon açıklanma tarihi ve beklenen rakamlar.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında duyurmaktadır. Ancak Ocak ayının ilk günlerinin hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi durumu göz önüne alındığında;

Açıklanma Tarihi: Aralık 2025 enflasyon verisi, 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da TÜİK tarafından resmen duyurulacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Emekliler (SSK ve Bağ-Kur): 6 aylık enflasyon oranı ne çıkarsa, emekliler doğrudan o oranda zam alacak.

Memurlar ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme gereği %11'lik zamma ek olarak, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon farkını alacaklar.

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

2025 Kasım: 0,87

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketinden gelen sonuçlara göre yıllık enflasyon 31,17 olacak bu da kümülatif oranı yüzde 12,42 olarak ortaya çıkarıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yılsonunu yüzde 31 oranında bitireceklerini ifade etmesi üzerine toplam oran yüzde 12,28 oluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.

Bu kapsamda ise kümülatif oran yüzde 11,42 olacak.