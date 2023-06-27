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Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran 2023 bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 08:04

KURBAN BAYRAMI arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran 2023 bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bayram arifesinde Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. 27 Haziran 2023 Salı bugün Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. İşlemleri olan kişiler soruyor: Arefe günü borsa açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…

Arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Arefe günü Borsa İstanbul saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde hisse sahipleri ve yatırımcılar sorgulamalara başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 27 Haziran 2023 Salı bugün borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

Arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

İşte Bayramda ve arefe günü Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023...

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Arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla özel sektör bankaları 27 Haziran 2023 Salı günü öğlene kadar açık olacak.

Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Buna göre Borsa İstanbul, Kurban Bayramı arifesinde 27 Haziran 2023 Salı günü, öğlen saat 13:00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.

Arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle BİST Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacağından hizmet veremeyecek.

Buna göre 28-29-30 Haziran ve 1-2 Temmuz Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri borsada işlem yapılamayacak.

Arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran Salı bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.

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