KURBAN BAYRAMI arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran 2023 bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bayram arifesinde Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. 27 Haziran 2023 Salı bugün Borsa İstanbul kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. İşlemleri olan kişiler soruyor: Arefe günü borsa açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…