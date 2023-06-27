KURBAN BAYRAMI arefe günü borsa açık mı? 27 Haziran 2023 bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

İşte Bayramda ve arefe günü Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023...