Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

Arka Sokaklar bu akşam 660.bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümü izlemek isteyen seyirciler canlı izle araştırmalarına başladı. geçtiğimiz haftalarda büyük hatalar yapan Arda'ya ekip sırt çevirirken Arda pişmanlığını en derinlerde yaşamakta ve kendini affettirmek istemektedir. Arda'yı ıssız bir ormanda baygın halde bulan ekip onun için endişelenir peki Arda ölüyor mu? İşte Kanal D ile Arka Sokaklar canlı izle ekranı