Giriş Tarihi: 19.01.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
20:03
Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı
Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi geçtiğimiz hafta 659. bölümle ekranlara gelmişti. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan polisiye dizide geçen hafta Arda'nın yaptıkları bölüme damga vurmuştu.İzleyiciler 660. bölüm için canlı izle araştırmalarına başladı. Yeni bölüm fragmanında Arda'nın kötü durumda olduğunu gören seyirci Arda ölecek mi?, ekip Arda'nın arkasında duracak mı? işte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile canlı izle