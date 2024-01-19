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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı
Giriş Tarihi: 19.01.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 20:03

Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi geçtiğimiz hafta 659. bölümle ekranlara gelmişti. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan polisiye dizide geçen hafta Arda'nın yaptıkları bölüme damga vurmuştu.İzleyiciler 660. bölüm için canlı izle araştırmalarına başladı. Yeni bölüm fragmanında Arda'nın kötü durumda olduğunu gören seyirci Arda ölecek mi?, ekip Arda'nın arkasında duracak mı? işte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile canlı izle

Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

Arka Sokaklar bu akşam 660.bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümü izlemek isteyen seyirciler canlı izle araştırmalarına başladı. geçtiğimiz haftalarda büyük hatalar yapan Arda'ya ekip sırt çevirirken Arda pişmanlığını en derinlerde yaşamakta ve kendini affettirmek istemektedir. Arda'yı ıssız bir ormanda baygın halde bulan ekip onun için endişelenir peki Arda ölüyor mu? İşte Kanal D ile Arka Sokaklar canlı izle ekranı

Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

ARKA SOKAKLAR 660.BÖLÜM CANLI İZLE

Arka Sokaklar 660.bölümünü Kanal D ile canlı izle ekranından aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

ARKA SOKAKLAR 660.BÖLÜM ÖZETİ

Arda'nın son zamanlarda arkadaşlarından borç istemesi dikkat çeker. Sebebinin ne olduğu yakında ortaya çıkacaktır.

Ünal tahliye olur. Bundan sonra ekibimiz için gizli istihbarat elemanı olarak çalışacaktır.

Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

Arda, borç batağından kurtulmak için yanlış üstüne yanlış yapınca Rıza'nın ve ekibin haklı tepkisiyle karşılaşır; ayrıca, hakkında soruşturma başlatılır. Sokakta perişan vaziyette bulunan genç kadın ve çöpe attığı bebeği hastaneye kaldırılırlar.

Arka Sokaklar 660. bölüm yayında! Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D ekranı ile canlı izleme ekranı

Olayın esas faillerini bulmak için titiz bir araştırmayı yürüten ekibimiz sonuç karşısında şaşkındır.

Yağız, Pınar'la evlenmek ister. Bunun için önce Rıza'dan icazet alması gerekmektedir.

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