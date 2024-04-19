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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 19.04.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:43

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde ekip, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer. Öte yandan Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ekipteki herkesin dikkatini çeker. İşte, Kanal D Arka Sokaklar 671. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip edilecek! D Media imzalı dizinin 19 Nisan tarihli bölümünde de aksiyon dolu, heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde Gazi kafeyi bir günlüğüne kiralamak isteyen Cumali'nin teklif ettiği rakam Metin ve Tunç'un dudağını uçuklatır. Ama Cumali'nin başka planları vardır. Öte yandan Olga'nın casus olduğu ortaya çıkar ve Engin'le ilişkisini herkes öğrenir. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izle full ve tek parça linki…

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

ARKA SOKAKLAR 671. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan D Media imzalı Arka Sokaklar dizisi, 671. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 671'nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Ekibimiz, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer.

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ekipteki herkesin dikkatini çekmiştir.

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