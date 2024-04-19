Giriş Tarihi: 19.04.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
18:43
Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle
Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde ekip, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer. Öte yandan Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ekipteki herkesin dikkatini çeker. İşte, Kanal D Arka Sokaklar 671. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…