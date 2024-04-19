Arka Sokaklar 671. Bölüm izle ekranı || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Arka Sokaklar 671. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip edilecek! D Media imzalı dizinin 19 Nisan tarihli bölümünde de aksiyon dolu, heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde Gazi kafeyi bir günlüğüne kiralamak isteyen Cumali'nin teklif ettiği rakam Metin ve Tunç'un dudağını uçuklatır. Ama Cumali'nin başka planları vardır. Öte yandan Olga'nın casus olduğu ortaya çıkar ve Engin'le ilişkisini herkes öğrenir. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izle full ve tek parça linki…