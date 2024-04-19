Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
23:46
Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde ekip, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer. Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ise ekipteki herkesin dikkatini çeker. Şimdi ise haftaya olacaklar araştırılıyor. Peki; Kanal D ile Arka Sokaklar 672. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...