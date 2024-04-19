Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Olga'nın casus olduğu ortaya çıkar ve Engin'le ilişkisini herkes öğrenir. Bu durum Engin'in başına nasıl bir bela açacak merak konusu olur. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?