Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 23:46

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde ekip, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer. Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ise ekipteki herkesin dikkatini çeker. Şimdi ise haftaya olacaklar araştırılıyor. Peki; Kanal D ile Arka Sokaklar 672. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Olga'nın casus olduğu ortaya çıkar ve Engin'le ilişkisini herkes öğrenir. Bu durum Engin'in başına nasıl bir bela açacak merak konusu olur. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 671. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan D Media imzalı Arka Sokaklar dizisi, 671. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 672. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibimiz, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer.

Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ekipteki herkesin dikkatini çekmiştir.

SON DAKİKA