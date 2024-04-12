Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rus bürokrata yapılacak olan suikastı önlemeye çalışıyor!

Kuzgun, İstanbul'da bir konferans verecek olan ünlü Rus bürokrat Ivan Nazımovıc'in peşindedir. Ekibimiz Ivan için bir koruma kalkanı oluşturur.

Bir asker uğurlama töreninde havaya sıkılan kör bir kurşunla kızını kaybeden baba Kazım intikamını almak için ilginç bir yola başvurur.

Melahat bu sefer de mahalle kasabı Rafet'e kaçmıştır. Ünal rahat bir soluk alır.

Şule İpek'in abisi Berkecan'dan çok etkilenir. Bunu fark eden Haydar Berk bu oyunu bozacaktır.