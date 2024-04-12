Giriş Tarihi: 12.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
13:54
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi
Kanal D ekranlarında Cuma günleri ekrana gelen dizisi Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu sorusu yanıt arıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 hafta ara verirken, bazı diziler de ekrana gelmeye devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? İşte, Kanal D 12 Nisan 2024 yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi!