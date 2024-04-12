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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi
Giriş Tarihi: 12.04.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 13:54

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi

Kanal D ekranlarında Cuma günleri ekrana gelen dizisi Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu sorusu yanıt arıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 hafta ara verirken, bazı diziler de ekrana gelmeye devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? İşte, Kanal D 12 Nisan 2024 yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi!

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman sorusu gündemde! Arka Sokaklar'ın son bölümünde İzleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken bu akşam dizinin yayınlanmayacağı belli oldu. Pek, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

8 Nisan Cuma günü Kanal D yayın akışı yayınlandı. Yayınlanan akışa göre saat 20.00'de Bekle Beni Sevdiğim filmi yayınlanacak. Bu hafta Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Arka Sokaklar dizisi 671. bölümüyle 15 Nisan Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

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Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim

22:45 Afara

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rus bürokrata yapılacak olan suikastı önlemeye çalışıyor!

Kuzgun, İstanbul'da bir konferans verecek olan ünlü Rus bürokrat Ivan Nazımovıc'in peşindedir. Ekibimiz Ivan için bir koruma kalkanı oluşturur.

Bir asker uğurlama töreninde havaya sıkılan kör bir kurşunla kızını kaybeden baba Kazım intikamını almak için ilginç bir yola başvurur.

Melahat bu sefer de mahalle kasabı Rafet'e kaçmıştır. Ünal rahat bir soluk alır.

Şule İpek'in abisi Berkecan'dan çok etkilenir. Bunu fark eden Haydar Berk bu oyunu bozacaktır.

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar 671. bölüm yayın tarihi
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