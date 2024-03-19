Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI 19 MART'TA AÇILIYOR!

İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, 19 Mart 2024 Salı günü itibarıyla hizmete giriyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada ''Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak. ifadelerini kullandı.