Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:20

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı 19 Mart tarihi itibarıyla açılıyor. Söz konusu hattın hizmete alınmasıyla Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek. Hat hakkında bilgi almak isteyen megakent sakinleri ''Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası haberimizde…

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açılışı 19 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete alınmasıyla Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı. Ayrıca söz konusu hatla birlikte Arnavutköy İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşecek. Şimdi megakentliler metro duraklarının isimleri ve konumu hakkında arama motorlarına yönelmiş durumda Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası...

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI 19 MART'TA AÇILIYOR!

İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, 19 Mart 2024 Salı günü itibarıyla hizmete giriyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada ''Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak. ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI NEREDE?

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ise ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak. Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek.

İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

8 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yeni hatla birlikte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşecek.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

İLK DEFA DEMİR YOLU HAT ALTYAPI SİSTEMİ KULLANILDI

Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

SON DAKİKA