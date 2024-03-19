Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri!

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:20
İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı 19 Mart tarihi itibarıyla açılıyor. Söz konusu hattın hizmete alınmasıyla Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek. Hat hakkında bilgi almak isteyen megakent sakinleri ''Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası haberimizde…