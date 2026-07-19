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Haberler Fotohaber AŞÇILIK TABAN PUANLARI 2026: Aşçılık Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:06

AŞÇILIK TABAN PUANLARI 2026: Aşçılık Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ön lisans programlarını değerlendiren adaylar tercih hazırlıklarına başlayacak. Gastronomi alanında eğitim almak isteyenler için Aşçılık taban puanları, üniversitelerin son yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yol gösterici olacak. Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri üniversitelere göre farklılık gösteriyor.

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AŞÇILIK TABAN PUANLARI 2026: Aşçılık Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

İki yıllık eğitim veren Aşçılık bölümü, TYT puan türüyle öğrenci kabul eden programlar arasında yer alıyor. Aşçılık taban puanları ve başarı sıralamaları, devlet ile vakıf üniversitelerindeki seçenekleri değerlendiren adaylara yol gösteriyor. Aşçılık taban puanları tablosunda kontenjanlar ve yerleşen aday sayıları da yer alıyor.

AŞÇILIK TABAN PUANLARI 2026: Aşçılık Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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AŞÇILIK TABAN PUANLARI 2026: Aşçılık Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 4
4
4
5		 416,44127
387,19792
370,56932
375,44263		 120.100
233.350
308.463
272.004
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 6
5
6
6		 6
5
6
6		 365,30262
366,67018
375,23079
365,30976		 309.800
319.807
286.756
316.159
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
7		 4
4
5
7		 359,35382
338,69341
329,26356
329,34881		 341.800
490.510
581.616
531.160
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
12		 11
11
10
12		 358,68779
352,04594
365,29246
358,26732		 345.400
399.437
334.906
350.027
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Plato Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 8
5
5
7		 8
5
5
7		 355,52421
388,97466
382,91048
364,58998		 364.000
226.982
254.228
319.502
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
10		 8
8
8
10		 350,71633
343,39627
339,98513
333,92306		 393.300
456.113
495.323
497.822
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF MYO) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 5
6
6
7		 5
6
6
7		 347,42494
343,32695
345,31532
341,76599		 414.700
456.572
456.535
444.599
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık (İngilizce) (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
8		 6
6
6
8		 346,99552
342,30334
357,84598
351,89287		 417.500
463.854
376.325
384.151
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 346,07469
336,27847
321,59533
 423.800
508.873
650.791
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
5		 6
6
6
5		 344,28008
344,68533
317,72402
358,75278		 435.800
447.238
688.418
347.598
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 10
10
10
9		 342,59612
333,23125
336,53205
350,76563		 447.700
533.197
521.662
390.399
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
5		 6
6
5
5		 338,86931
331,65062
330,36701
336,18261		 475.000
546.484
572.326
481.896
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 16
13
13
13		 16
13
13
13		 336,5264
329,92352
331,05594
334,10630		 492.700
561.331
566.548
496.493
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 335,85124
334,66059
331,88198
330,37202		 497.900
521.534
559.542
523.501
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF MYO) İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4
3
5		 5
4
3
5		 334,39918
333,59050
328,21579
322,49837		 509.100
530.130
590.799
585.361
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 12
10
10
 12
10
10
 334,31635
328,26131
335,01741
339,66380		 509.700
575.737
533.757
458.305
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
14		 13
13
13
14		 334,1409
327,49218
327,50021
323,50838		 511.100
582.696
597.015
577.060
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
14		 12
12
12
14		 331,38286
323,52731
321,77775
327,95560		 533.700
619.739
649.086
541.779
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 331,04599
323,61635
323,12376
320,55050		 536.400
618.956
636.508
601.590
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 330,99293
330,86517
331,23078
328,61904		 536.900
553.170
565.049
536.628
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
 5
4
4
 330,50285
322,27451
307,19666
291,58121		 540.900
631.765
799.514
895.909
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 7
5
9
 7
5
9
 330,33739
323,11537
322,81287
323,87261		 542.300
623.580
639.452
574.120
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gedik Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 6
7
6
7		 6
7
6
7		 329,27309
322,15626
318,09349
323,73334		 551.400
632.890
684.641
575.227
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
8
8		 4
4
8
8		 327,79062
322,68803
317,97611
317,17407		 564.100
627.694
685.856
631.142
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
5		 4
4
5
5		 327,59456
323,70579
323,56022
312,40894		 565.700
618.071
632.391
674.777
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Plato Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 10
10
10
11		 326,46976
323,83282
320,91555
311,69216		 575.600
616.822
657.257
681.569
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Meram Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
40
41		 323,52463
316,45553
308,18723
299,70680		 602.300
690.925
788.448
803.851
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Muğla Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 323,34233
315,76728
310,92742
309,25558		 603.700
698.244
758.722
704.934
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF MYO) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 322,44583
319,68914
313,35922
315,67758		 612.300
657.576
733.109
644.718
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 55
55
57
57		 318,66516
314,01993
306,88861
308,02633		 648.000
717.163
802.895
717.020
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 318,21906
315,74980
313,29363
312,68565		 652.100
698.449
733.774
672.254
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 55
55
55
55		 317,50174
313,56870
307,14649
306,90842		 659.200
722.040
800.063
728.166
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
 3
3
3
 315,79582
322,35919
308,16674
296,90755		 676.200
630.931
788.700
834.400
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 20


 20


 315,41634


 680.100
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
66
65
65		 314,91156
308,68101
301,51656
301,06025		 685.400
777.083
864.553
789.388
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 5
6
6
7		 5
6
6
7		 313,64074
315,12343
311,33444
310,66865		 698.500
705.131
754.399
691.264
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
62
61		 312,82956
307,46421
299,98227
302,85678		 707.100
791.155
882.815
770.279
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
71
72
71		 312,82088
309,66737
323,17764
298,12188		 707.200
765.540
636.002
821.157
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (VAKIF MYO) Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 311,59491


 720.100
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 311,12051
310,19049
303,36552
311,11468		 725.000
759.472
843.073
687.039
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
26
26
25		 310,87798
306,64013
298,73697
294,56692		 727.500
800.822
897.684
861.004
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
55
55		 21
21
56
56		 310,09101
299,62608
286,59627
287,55275		 736.200
887.369
1.053.317
944.684
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Isparta Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
60
60		 309,32885
303,51223
293,49068
295,87405		 744.400
838.677
962.795
846.101
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kuşadası Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60

 61
61

 309,12058
298,18551
287,14498
 746.600
906.181
1.045.857
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Antakya Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
50		 21
21
21
52		 307,88904
300,14717
300,54536
293,91418		 760.300
880.807
876.068
868.686
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
52
52		 307,34504
315,16916
325,07411
306,18009		 767.100
704.652
618.639
735.531
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
71
70		 305,88659
302,07051
295,66428
298,01502		 782.600
856.331
935.678
822.292
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yalova Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
62		 305,021
300,33688
291,57085
294,46226		 792.500
878.341
987.615
862.281
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
40		 304,16726
299,01084
293,40742
296,61875		 802.200
895.371
963.841
837.580
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Anamur Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 56
55
56
57		 303,04706
299,83485
294,40311
290,00885		 815.300
884.698
951.288
914.780
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
62		 302,1781
297,27588
287,29975
290,91576		 825.400
918.256
1.043.725
903.949
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Milas Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
80		 301,98924
297,68078
290,62410
291,16638		 827.600
912.826
1.000.106
900.938
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 10
5
4
4		 10
5
4
4		 301,09231
302,84927
308,74975
299,35897		 838.400
846.798
782.177
807.629
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
62
61		 301,05713
297,95362
292,88917
295,76625		 838.800
909.193
970.523
847.318
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
60		 300,40843
294,81795
291,05798
289,02316		 846.300
951.016
994.339
926.618
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
41		 299,24921
298,69438
314,02134
282,67749		 860.200
899.482
726.266
1.006.755
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sındırgı Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
31
30
 298,63404
294,35157
278,31515
 867.800
957.382
1.168.490
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
65
66
67		 298,40498
293,66203
282,96627
281,52687		 870.600
966.606
1.102.989
1.021.685
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
9		 8
8
9
9		 297,61838
297,29287
285,63106
266,45082		 880.100
918.039
1.066.366
1.236.895
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 297,54343
292,48226
287,05289
286,00508		 881.100
982.525
1.047.086
963.909
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Akçakoca Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 297,1658


 885.700
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tokat Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
25
21
21		 296,59629
291,55230
286,72008
281,38013		 892.600
995.400
1.051.615
1.023.675
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
65
66
67		 295,41587
292,47319
284,20726
285,65082		 907.300
982.658
1.085.845
968.373
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 295,39187
289,94438
285,20496
285,77471		 907.700
1.017.900
1.072.109
966.819
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
50
52
52		 295,13543
283,97939
274,54265
275,15470		 910.800
1.103.840
1.222.851
1.108.554
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 294,82944
285,46323
275,81781
279,20905		 914.500
1.081.819
1.204.197
1.052.709
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
52
52		 294,02403
289,42280
275,63824
278,59331		 925.000
1.025.284
1.206.718
1.061.059
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
51
52
50		 293,39477
286,79379
278,88585
281,23448		 932.800
1.062.638
1.160.279
1.025.597
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
50		 31
31
31
52		 292,68619
287,51114
313,99537
288,95232		 941.600
1.052.406
726.531
927.502
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğirdir Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
62		 292,65488
286,10215
275,41605
277,62285		 942.100
1.072.557
1.209.938
1.074.355
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 292,10146
288,56323
274,28246
277,70535		 949.000
1.037.367
1.226.657
1.073.209
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Şarköy Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
50
41
40		 291,92393
286,14585
281,05329
280,45211		 951.300
1.071.923
1.129.485
1.036.117
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
51		 291,57632
288,21486
282,18471
276,67861		 955.700
1.042.386
1.113.740
1.087.375
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 291,18965
282,98992
279,72522
280,36720		 960.600
1.118.293
1.148.359
1.037.292
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 3
10
10
10		 3
10
10
10		 291,00423
259,71010
247,55957
235,65267		 963.200
1.486.834
1.656.643
1.796.342
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
72		 289,74641
279,97900
272,65657
270,58894		 979.300
1.163.183
1.250.823
1.174.470
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Midyat Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
20
20		 31
31
21
21		 289,58908
287,01014
289,14611
274,80470		 981.400
1.059.508
1.019.338
1.113.454
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Pazarlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
31

 287,51383
274,16947

 1.008.000
1.252.439
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Emirdağ Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 286,41383
280,26491
267,64418
269,18695		 1.023.000
1.158.946
1.326.789
1.195.370
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 286,27747
280,01025
270,91307
271,00743		 1.024.000
1.162.751
1.276.975
1.168.268
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kadirli Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 31
31
31
 285,75696
277,54789
270,71699
 1.031.000
1.200.372
1.279.990
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
10		 7
7
8
10		 285,03877
268,60102
272,63879
256,17703		 1.041.000
1.341.157
1.251.106
1.403.615
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50


 51


 284,7442
271,76233

 1.045.000
1.290.370
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
30

 283,8686
274,44893

 1.057.000
1.248.056
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
72
71
72		 283,82997
275,72072
265,25823
267,86821		 1.057.000
1.228.503
1.363.736
1.215.365
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Aybastı Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 31
31
31
 283,29751
273,43789
260,02973
 1.064.000
1.263.951
1.446.860
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap) Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 282,86171
278,92943
266,24617
268,83391		 1.070.000
1.179.077
1.348.569
1.200.746
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yalvaç Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
71
72
72		 282,1855
277,10745
265,16832
265,66579		 1.080.000
1.207.199
1.365.114
1.248.963
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Artvin Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
41
41		 281,69415
276,25367
263,11153
265,76771		 1.086.000
1.220.377
1.397.471
1.247.429
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
52		 281,50775
271,99067
263,20189
270,51296		 1.089.000
1.286.790
1.396.018
1.175.563
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
 41
41
41
 281,31216
272,93559
261,68195
265,16137		 1.091.000
1.271.780
1.420.131
1.256.817
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 280,811
271,62692
294,54677
271,43091		 1.099.000
1.292.559
949.486
1.162.143
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Açıköğretim Fakültesi Aşçılık (Açıköğretim)