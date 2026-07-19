AŞÇILIK TABAN PUANLARI 2026: Aşçılık Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|4
4
4
5
|416,44127
387,19792
370,56932
375,44263
|120.100
233.350
308.463
272.004
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
5
6
6
|6
5
6
6
|365,30262
366,67018
375,23079
365,30976
|309.800
319.807
286.756
316.159
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
7
|4
4
5
7
|359,35382
338,69341
329,26356
329,34881
|341.800
490.510
581.616
531.160
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
12
|11
11
10
12
|358,68779
352,04594
365,29246
358,26732
|345.400
399.437
334.906
350.027
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Plato Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
5
5
7
|8
5
5
7
|355,52421
388,97466
382,91048
364,58998
|364.000
226.982
254.228
319.502
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
10
|8
8
8
10
|350,71633
343,39627
339,98513
333,92306
|393.300
456.113
495.323
497.822
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF MYO) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
6
6
7
|5
6
6
7
|347,42494
343,32695
345,31532
341,76599
|414.700
456.572
456.535
444.599
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Denizcilik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (İngilizce) (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
8
|6
6
6
8
|346,99552
342,30334
357,84598
351,89287
|417.500
463.854
376.325
384.151
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|30
30
–
–
|346,07469
336,27847
321,59533
–
|423.800
508.873
650.791
–
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
5
|6
6
6
5
|344,28008
344,68533
317,72402
358,75278
|435.800
447.238
688.418
347.598
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|10
10
10
9
|342,59612
333,23125
336,53205
350,76563
|447.700
533.197
521.662
390.399
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
5
|6
6
5
5
|338,86931
331,65062
330,36701
336,18261
|475.000
546.484
572.326
481.896
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
13
13
13
|16
13
13
13
|336,5264
329,92352
331,05594
334,10630
|492.700
561.331
566.548
496.493
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|335,85124
334,66059
331,88198
330,37202
|497.900
521.534
559.542
523.501
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF MYO) İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
3
5
|5
4
3
5
|334,39918
333,59050
328,21579
322,49837
|509.100
530.130
590.799
585.361
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
10
10
–
|12
10
10
–
|334,31635
328,26131
335,01741
339,66380
|509.700
575.737
533.757
458.305
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
14
|13
13
13
14
|334,1409
327,49218
327,50021
323,50838
|511.100
582.696
597.015
577.060
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
14
|12
12
12
14
|331,38286
323,52731
321,77775
327,95560
|533.700
619.739
649.086
541.779
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Manavgat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|331,04599
323,61635
323,12376
320,55050
|536.400
618.956
636.508
601.590
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|330,99293
330,86517
331,23078
328,61904
|536.900
553.170
565.049
536.628
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
–
|5
4
4
–
|330,50285
322,27451
307,19666
291,58121
|540.900
631.765
799.514
895.909
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
5
9
–
|7
5
9
–
|330,33739
323,11537
322,81287
323,87261
|542.300
623.580
639.452
574.120
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gedik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
7
6
7
|6
7
6
7
|329,27309
322,15626
318,09349
323,73334
|551.400
632.890
684.641
575.227
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
8
8
|4
4
8
8
|327,79062
322,68803
317,97611
317,17407
|564.100
627.694
685.856
631.142
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
5
|4
4
5
5
|327,59456
323,70579
323,56022
312,40894
|565.700
618.071
632.391
674.777
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Plato Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|10
10
10
11
|326,46976
323,83282
320,91555
311,69216
|575.600
616.822
657.257
681.569
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Meram Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
40
41
|323,52463
316,45553
308,18723
299,70680
|602.300
690.925
788.448
803.851
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Muğla Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|323,34233
315,76728
310,92742
309,25558
|603.700
698.244
758.722
704.934
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF MYO) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|322,44583
319,68914
313,35922
315,67758
|612.300
657.576
733.109
644.718
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Beypazarı Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|55
55
57
57
|318,66516
314,01993
306,88861
308,02633
|648.000
717.163
802.895
717.020
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|318,21906
315,74980
313,29363
312,68565
|652.100
698.449
733.774
672.254
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|55
55
55
55
|317,50174
313,56870
307,14649
306,90842
|659.200
722.040
800.063
728.166
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
–
|3
3
3
–
|315,79582
322,35919
308,16674
296,90755
|676.200
630.931
788.700
834.400
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
–
–
–
|20
–
–
–
|315,41634
–
–
–
|680.100
–
–
–
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
66
65
65
|314,91156
308,68101
301,51656
301,06025
|685.400
777.083
864.553
789.388
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
6
6
7
|5
6
6
7
|313,64074
315,12343
311,33444
310,66865
|698.500
705.131
754.399
691.264
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
62
61
|312,82956
307,46421
299,98227
302,85678
|707.100
791.155
882.815
770.279
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
71
72
71
|312,82088
309,66737
323,17764
298,12188
|707.200
765.540
636.002
821.157
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (VAKIF MYO) Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
–
–
–
|5
–
–
–
|311,59491
–
–
–
|720.100
–
–
–
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Mengen Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|311,12051
310,19049
303,36552
311,11468
|725.000
759.472
843.073
687.039
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
26
26
25
|310,87798
306,64013
298,73697
294,56692
|727.500
800.822
897.684
861.004
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ortaca Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
55
55
|21
21
56
56
|310,09101
299,62608
286,59627
287,55275
|736.200
887.369
1.053.317
944.684
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Isparta Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
60
60
|309,32885
303,51223
293,49068
295,87405
|744.400
838.677
962.795
846.101
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kuşadası Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
–
–
|61
61
–
–
|309,12058
298,18551
287,14498
–
|746.600
906.181
1.045.857
–
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Antakya Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
50
|21
21
21
52
|307,88904
300,14717
300,54536
293,91418
|760.300
880.807
876.068
868.686
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
52
52
|307,34504
315,16916
325,07411
306,18009
|767.100
704.652
618.639
735.531
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Didim Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
71
70
|305,88659
302,07051
295,66428
298,01502
|782.600
856.331
935.678
822.292
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yalova Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
62
|305,021
300,33688
291,57085
294,46226
|792.500
878.341
987.615
862.281
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
40
|304,16726
299,01084
293,40742
296,61875
|802.200
895.371
963.841
837.580
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Anamur Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|56
55
56
57
|303,04706
299,83485
294,40311
290,00885
|815.300
884.698
951.288
914.780
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Afyon Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
62
|302,1781
297,27588
287,29975
290,91576
|825.400
918.256
1.043.725
903.949
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Milas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
80
|301,98924
297,68078
290,62410
291,16638
|827.600
912.826
1.000.106
900.938
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
5
4
4
|10
5
4
4
|301,09231
302,84927
308,74975
299,35897
|838.400
846.798
782.177
807.629
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
62
61
|301,05713
297,95362
292,88917
295,76625
|838.800
909.193
970.523
847.318
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
60
|300,40843
294,81795
291,05798
289,02316
|846.300
951.016
994.339
926.618
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
41
|299,24921
298,69438
314,02134
282,67749
|860.200
899.482
726.266
1.006.755
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sındırgı Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|30
31
30
–
|298,63404
294,35157
278,31515
–
|867.800
957.382
1.168.490
–
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
65
66
67
|298,40498
293,66203
282,96627
281,52687
|870.600
966.606
1.102.989
1.021.685
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
9
|8
8
9
9
|297,61838
297,29287
285,63106
266,45082
|880.100
918.039
1.066.366
1.236.895
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|297,54343
292,48226
287,05289
286,00508
|881.100
982.525
1.047.086
963.909
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Akçakoca Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
–
–
–
|41
–
–
–
|297,1658
–
–
–
|885.700
–
–
–
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tokat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
25
21
21
|296,59629
291,55230
286,72008
281,38013
|892.600
995.400
1.051.615
1.023.675
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Tavas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
65
66
67
|295,41587
292,47319
284,20726
285,65082
|907.300
982.658
1.085.845
968.373
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Arda Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|295,39187
289,94438
285,20496
285,77471
|907.700
1.017.900
1.072.109
966.819
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gerze Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
50
52
52
|295,13543
283,97939
274,54265
275,15470
|910.800
1.103.840
1.222.851
1.108.554
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|294,82944
285,46323
275,81781
279,20905
|914.500
1.081.819
1.204.197
1.052.709
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
52
52
|294,02403
289,42280
275,63824
278,59331
|925.000
1.025.284
1.206.718
1.061.059
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
51
52
50
|293,39477
286,79379
278,88585
281,23448
|932.800
1.062.638
1.160.279
1.025.597
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
50
|31
31
31
52
|292,68619
287,51114
313,99537
288,95232
|941.600
1.052.406
726.531
927.502
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğirdir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
62
|292,65488
286,10215
275,41605
277,62285
|942.100
1.072.557
1.209.938
1.074.355
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|292,10146
288,56323
274,28246
277,70535
|949.000
1.037.367
1.226.657
1.073.209
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Şarköy Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
50
41
40
|291,92393
286,14585
281,05329
280,45211
|951.300
1.071.923
1.129.485
1.036.117
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
51
|291,57632
288,21486
282,18471
276,67861
|955.700
1.042.386
1.113.740
1.087.375
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|291,18965
282,98992
279,72522
280,36720
|960.600
1.118.293
1.148.359
1.037.292
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3
10
10
10
|3
10
10
10
|291,00423
259,71010
247,55957
235,65267
|963.200
1.486.834
1.656.643
1.796.342
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
72
|289,74641
279,97900
272,65657
270,58894
|979.300
1.163.183
1.250.823
1.174.470
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Midyat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
20
20
|31
31
21
21
|289,58908
287,01014
289,14611
274,80470
|981.400
1.059.508
1.019.338
1.113.454
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Pazarlar Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|30
31
–
–
|287,51383
274,16947
–
–
|1.008.000
1.252.439
–
–
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Emirdağ Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|286,41383
280,26491
267,64418
269,18695
|1.023.000
1.158.946
1.326.789
1.195.370
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|286,27747
280,01025
270,91307
271,00743
|1.024.000
1.162.751
1.276.975
1.168.268
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kadirli Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|31
31
31
–
|285,75696
277,54789
270,71699
–
|1.031.000
1.200.372
1.279.990
–
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık (Burslu)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
10
|7
7
8
10
|285,03877
268,60102
272,63879
256,17703
|1.041.000
1.341.157
1.251.106
1.403.615
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
–
–
–
|51
–
–
–
|284,7442
271,76233
–
–
|1.045.000
1.290.370
–
–
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|31
30
–
–
|283,8686
274,44893
–
–
|1.057.000
1.248.056
–
–
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Devrek Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
72
71
72
|283,82997
275,72072
265,25823
267,86821
|1.057.000
1.228.503
1.363.736
1.215.365
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Aybastı Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|31
31
31
–
|283,29751
273,43789
260,02973
–
|1.064.000
1.263.951
1.446.860
–
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap)
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|282,86171
278,92943
266,24617
268,83391
|1.070.000
1.179.077
1.348.569
1.200.746
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yalvaç Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
71
72
72
|282,1855
277,10745
265,16832
265,66579
|1.080.000
1.207.199
1.365.114
1.248.963
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Artvin Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
41
41
|281,69415
276,25367
263,11153
265,76771
|1.086.000
1.220.377
1.397.471
1.247.429
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
52
|281,50775
271,99067
263,20189
270,51296
|1.089.000
1.286.790
1.396.018
1.175.563
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
–
|41
41
41
–
|281,31216
272,93559
261,68195
265,16137
|1.091.000
1.271.780
1.420.131
1.256.817
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|280,811
271,62692
294,54677
271,43091
|1.099.000
1.292.559
949.486
1.162.143
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Açıköğretim Fakültesi
|Aşçılık (Açıköğretim)