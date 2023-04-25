ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ara zam için geri sayım başladı. Net ve brüt asgari ücret 2023 Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak zammı sonrası net 8 bin 506 TL'yi bulan ücrete uygulanacak artış, ekonomide GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. Milyonlarca işçi ve işveren ise bu noktada asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek ek zam için çalışmalar başladı. İşte, Asgari ücret zammı 2023 son durum gelişmeleri...