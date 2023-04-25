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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:31

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ara zam için geri sayım başladı. Net ve brüt asgari ücret 2023 Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak zammı sonrası net 8 bin 506 TL'yi bulan ücrete uygulanacak artış, ekonomide GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. Milyonlarca işçi ve işveren ise bu noktada asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek ek zam için çalışmalar başladı. İşte, Asgari ücret zammı 2023 son durum gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek olan asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen Temmuz zammı tahminleri için araştırmalar hız kazandı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak ücret için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. İşçi ve işverenlerin gündeminde ise brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ara zam gelecek mi soruları yer alıyor. Hesaplamalarda 6 aylık enflasyon oranı baz alınacak. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ: İlk hesaplar yapıldı! Asgari ücrete ara zam var mı, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.6 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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