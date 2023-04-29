SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin’den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

Son dakika asgari ücret 2023 ara zammı hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret sonrası vatandaşlarda temmuz asgari ücret zammı beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı sorularına yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda ara zamma yeşil ışık yakmıştı. Temmuz ayında emekli ve memura zam yapılacakken, net ve brüt asgari ücret zammı talebi bazı vatandaşlarda bulunuyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, zam yapılacak mı? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar