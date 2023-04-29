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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin'den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 21:41

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin'den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

Son dakika asgari ücret 2023 ara zammı hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret sonrası vatandaşlarda temmuz asgari ücret zammı beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı sorularına yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda ara zamma yeşil ışık yakmıştı. Temmuz ayında emekli ve memura zam yapılacakken, net ve brüt asgari ücret zammı talebi bazı vatandaşlarda bulunuyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, zam yapılacak mı? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin’den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

Asgari ücret ne kadar olacak, temmuz ayında zam yapılacak mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı durum gerektirirse temmuz asgari ücret ara zammı olabilir açıklamasından sonra gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda. Bu noktada, "asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?" sorusuna yanıt aramakta. İşte asgari ücret zammı 2023 hakkında detaylar

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin’den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin’den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin’den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin’den ara zamma yeşil ışık! 2023 Asgari ücrete ara zammı var mı, olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

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