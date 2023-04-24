Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:33

Asgari ücret 2023 net ve brüt yeniden hesaplanıyor! En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanan temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ocakta 8 bin 506 TL seviyesine yükselen ücret değişmesi halinde GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. Asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuya dair Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bekleniyor. Ek zam çalışmaları başladı. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…