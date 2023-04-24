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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:33

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 net ve brüt yeniden hesaplanıyor! En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanan temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ocakta 8 bin 506 TL seviyesine yükselen ücret değişmesi halinde GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. Asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuya dair Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bekleniyor. Ek zam çalışmaları başladı. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam ne zaman sorusu Başkan Erdoğan tarafından yanıtlandı. Son olarak Ocak ayında yaşadığı artışla gündeme gelen asgari ücret 2023 ekonomide birçok kalemi etkileyeceği biliniyor. Memur ve emekli zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon oranının asgari ücrete ara zam üzerinde de etkili olması bekleniyor. Net ve brüt rakamlar için ilk tahminler masada yer almaya başladı. Konuya dair Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Veriler toplanıyor! Asgari ücrete ara zam var mı, temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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