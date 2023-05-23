SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için gözler Temmuz'da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

Asgari ücrete Temmuz ayında uygulanması beklenen zam oranı için bir dönem peş peşe açıklamalar gelmişti. "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız." Sözleriyle Temmuz zammına yeşil ışık yakan Bakan Bilgin, işçileri sevindiren müjdeyi böylece vermiş oldu. Bu kapsamda ise gerek işçi gerekse işveren kesimin tek gündemi "2023 asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları soruları oldu. İşte 2023 asgari ücret zammı hakkında merak edilen tüm bu detaylar.