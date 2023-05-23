SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için gözler Temmuz'da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

Geçtiğimiz Ocak ayında 8 bin 506 TL olan asgariye yeni bir düzenleme geleceği yapılan açıklamalar doğrultusunda netleşti. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler artık resmen Temmuz ayında. Hal böyleyken ise "2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin, katıldığı bir canlı yayında 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz zammı ne olacak? 2023 Temmuz'da asgari ücrete ara zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte o açıklamanın detayları…