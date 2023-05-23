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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için gözler Temmuz'da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri
Giriş Tarihi: 23.05.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 08:10

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için gözler Temmuz'da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

Asgari ücrete Temmuz ayında uygulanması beklenen zam oranı için bir dönem peş peşe açıklamalar gelmişti. "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız." Sözleriyle Temmuz zammına yeşil ışık yakan Bakan Bilgin, işçileri sevindiren müjdeyi böylece vermiş oldu. Bu kapsamda ise gerek işçi gerekse işveren kesimin tek gündemi "2023 asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları soruları oldu. İşte 2023 asgari ücret zammı hakkında merak edilen tüm bu detaylar.

Gözler asgari ücret zammı için Temmuz’da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

Geçtiğimiz Ocak ayında 8 bin 506 TL olan asgariye yeni bir düzenleme geleceği yapılan açıklamalar doğrultusunda netleşti. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler artık resmen Temmuz ayında. Hal böyleyken ise "2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin, katıldığı bir canlı yayında 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz zammı ne olacak? 2023 Temmuz'da asgari ücrete ara zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte o açıklamanın detayları…

Gözler asgari ücret zammı için Temmuz’da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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Gözler asgari ücret zammı için Temmuz’da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Gözler asgari ücret zammı için Temmuz’da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

Gözler asgari ücret zammı için Temmuz’da! Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı haberleri

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

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