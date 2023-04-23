Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari ücrete zam açıklaması ajanslarda son dakika haberleri olarak geçmişti. 2023 Asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de gelmişti. İşsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olan asgari ücret son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Peki Temmuz Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak ve ara zam var mı? İşte Asgari ücret son dakika bilgileri…