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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:46

Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari ücrete zam açıklaması ajanslarda son dakika haberleri olarak geçmişti. 2023 Asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de gelmişti. İşsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olan asgari ücret son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Peki Temmuz Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak ve ara zam var mı? İşte Asgari ücret son dakika bilgileri…

Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile gündemin en önemli konu başlıkları arasında bulunuyor. Temmuz zammı beklenirken Başkan Erdoğan'ın açıklamasında Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara göre asgari ücrete zam geldi mi, ara zam var mı soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Asgari ücret zamm son durum

Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Asgari ücret zammı son durum: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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