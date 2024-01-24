Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:10
Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri
Asım Balcı'nın hayatı araştırılıyor. Muğla üniversitesi'nde akademisyenlik kariyerinden sonra, Ulaştırma Bakanlığı TÜRKSAT'da yöneticilik, Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde strateji geliştirme, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği Görevinde bulunan, 2019 bu yana AK parti Altındağ Belediye başkanı görevini yürüten Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri