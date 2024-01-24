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Haberler Fotohaber Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:10

Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri

Asım Balcı'nın hayatı araştırılıyor. Muğla üniversitesi'nde akademisyenlik kariyerinden sonra, Ulaştırma Bakanlığı TÜRKSAT'da yöneticilik, Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde strateji geliştirme, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği Görevinde bulunan, 2019 bu yana AK parti Altındağ Belediye başkanı görevini yürüten Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri

Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri

Asım Balcı yaşamı ve siyasi kariyeriyle merak edilenler arasında yer alıyor. Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve son olarak 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yapan Asım Balcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve yaşamı

Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri

ASIM BALCI KİMDİR?

Asım Balcı, 1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Balcı, yüksek lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı.

Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını 2002 yılında tamamladı. Bir süre Muğla Üniversitesi İİBF'de Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak 'sağlıkta reform ve yeniden yapılandırma çalışmaları' kapsamında görev aldı.

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Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı TÜRKSAT'da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kuruluş aşamasında kamu kurumlarının e-Devlet sistemine entegrasyonu, dijital dönüşüm ve içerik yönetimi konularını kapsayan alanlarda yöneticilik yaptı.

Balcı, 2010-2013 yılları arasında ise Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bu kapsamda Ankara merkez ve ilçelerinde çok sayıda projede, bölgesel gelişme, yenilikçilik, teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirme ile kırsal kalkınma alanlarındaki çalışmalara özel destekler sunulması konularına odaklandı.

Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde strateji geliştirme, inşaat-emlak ve Yeğitek'ten sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalıştı.

2 Mayıs 2014- 1 Aralık 2019 tarihlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak %64.4 oy oranıyla seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Asım Balcı, birçok AB projesinde yer almış olup çok sayıda yayınlanmış bilimsel makale ve kitaba imza atmıştır.

Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri
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