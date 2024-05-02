Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları en çok araştırılanlar arasında. Celp ve sevk tarihleri MSB tarafından duyurulurken askerlik yeri öğrenme ekranı içinse e-devlet sistemine ilgi yoğun. Mayıs ayında silahaltına alınacak asker adayları birliklerini öğrenmek için ekran başında olacak. İşte, 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı...