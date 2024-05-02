Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:59

Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu yeni ayla birlikte gündem konuları arasında yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları bu hafta belli oluyor. Askerlik yeri öğrenme e-devlet ekranına ziyaretler başladı. Birlik bilgisi ve sevk tarihleri araştırılıyor. Peki; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları en çok araştırılanlar arasında. Celp ve sevk tarihleri MSB tarafından duyurulurken askerlik yeri öğrenme ekranı içinse e-devlet sistemine ilgi yoğun. Mayıs ayında silahaltına alınacak asker adayları birliklerini öğrenmek için ekran başında olacak. İşte, 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı...

Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA