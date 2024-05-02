Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
11:59
Askerlik yeri öğrenme e-devlet sayfası | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır?
Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu yeni ayla birlikte gündem konuları arasında yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları bu hafta belli oluyor. Askerlik yeri öğrenme e-devlet ekranına ziyaretler başladı. Birlik bilgisi ve sevk tarihleri araştırılıyor. Peki; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?