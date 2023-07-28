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Haberler Fotohaber Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (msb.gov.tr)
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:29

Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (msb.gov.tr)

Askerlik yerleri açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan takvime göre 28 Temmuz Cuma (bugün) açıklanma beklenen yoklama, askerlik hizmet tercihi ile celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ekranı ile kontrol edilecek. Görev yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Ağustos 2023 celbi askerlik yerleri için araştırmalara hız kazandırdı. Bedelli askerlik için bekleyenler de celp yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor. Peki, 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı (msb.gov.tr)

Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr

Askerlik yerleri için geri sayım başladı. MSB'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 celp ve sevk tarihleri kapsamında görev zamanı gelenler askerlik yerini sorgulamaya hazırlanıyor. 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı ziyaret edilmeye başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk belgelerine sevk tarihlerinden 10 gün önce erişebilecek. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB ile askerlik yerleri sorgulama sayfası…

Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

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Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr

2023 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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