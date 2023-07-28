Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:29

Askerlik yerleri son dakika açıklanıyor! 2023 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama e-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (msb.gov.tr)

Askerlik yerleri açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan takvime göre 28 Temmuz Cuma (bugün) açıklanma beklenen yoklama, askerlik hizmet tercihi ile celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ekranı ile kontrol edilecek. Görev yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Ağustos 2023 celbi askerlik yerleri için araştırmalara hız kazandırdı. Bedelli askerlik için bekleyenler de celp yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor. Peki, 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı (msb.gov.tr)