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Haberler Fotohaber Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 22:13

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Askerlik yerleri için belirlenen tarih geldi çattı. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2023 celbi askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Ağustos ayı seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu MSB'den bekleniyor. 2023 celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilmişti. Yapılan açıklama doğrultusunda, 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce elde edebilecek. Binlerce asker adayının gözü kulağı seçim ve sınıflandırma sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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