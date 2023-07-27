Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ile 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 27.07.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 22:13

Askerlik yerleri için belirlenen tarih geldi çattı. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2023 celbi askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 Ağustos celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Ağustos ayı seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.