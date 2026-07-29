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Haberler Fotohaber Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 13:35

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı

Ağustos celp döneminde yedek subay, yedek astsubay adayları ve erlerin görev yapacağı birlikler belli olacak. MSB tarafından açıklanacak sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte sevk tarihleri de görüntülenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak?

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı

2026 Ağustos celbi askerlik yerleri için bekleyiş sona eriyor. Sınıflandırma sonuçlarının erişime açılmasının ardından görev yapacakları birlikleri ve sevk gruplarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Bakanlığının yayımladığı takvime göre Ağustos 2026 dönemi seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri, e-Devlet Kapısı'ndaki Millî Savunma Bakanlığı "Askerliğim" hizmetinden öğrenilebilecek.

Sorgulama işlemi için:

  • e-Devlet sistemine giriş yapılacak.
  • Arama bölümüne "Askerliğim" yazılacak.
  • Millî Savunma Bakanlığına ait hizmet seçilecek.
  • Sınıflandırma sonucu, eğitim birliği ve sevk bilgileri görüntülenecek.

E-DEVLET ASKERLİĞİM HİZMETİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı

2026 AĞUSTOS CELBİ SEVK TARİHLERİ

Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde sevkler üç grup halinde gerçekleştirilecek:

  • Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu: 6 Ağustos 2026
  • Erlerin ikinci grubu: 3 Eylül 2026
  • Erlerin üçüncü grubu: 1 Ekim 2026

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