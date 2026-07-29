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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 13:35
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi e-Devlet sorgulama ekranı
Ağustos celp döneminde yedek subay, yedek astsubay adayları ve erlerin görev yapacağı birlikler belli olacak. MSB tarafından açıklanacak sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte sevk tarihleri de görüntülenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak?